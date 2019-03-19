الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، برقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظه الله -، عبر فيها نيابة عن أهالي مدينة الرياض، وعن سموه شخصيًا، عن خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد، بمناسبة الإعلان عن إطلاق مشاريع الرياض الأربعة الكبرى: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت" التي تقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة سمو ولي العهد.وقال سمو الأمير فيصل بن بندر: "لا شك أن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي بادرتم بها، وحظيت بمتابعة سموكم الدؤوبة حتى تم إطلاقها في هذا اليوم المبارك، تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، تعبر عن نظرة سموكم الثاقبة، ورؤيتكم السديدة، وستسهم بمشيئة الله، في تعزيز تنافسية الرياض وتحسين جاذبيتها ودعم مقوماتها السياحية والترويحية، وترتقي بجودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030".وفي ختام البرقية، سأل سموه الله جلت قدرته، أن يوفق سمو ولي العهد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله.// انتهى //22:05ت م0325