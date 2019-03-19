نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران جولاتها التفتيشية على محلات بيع العطور بالمنطقة.وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبد الله محمد الدوسري، أن اللجنة زارت 28 محلًا، وحصرت 28 موظفًا سعوديًا، 5 وافدين، فيما رصدت 4 وافدين من جنسيات مختلفة مخالفين لقرارات توطين الوظائف، وجرى استكمال إجراءاتهم النظامية، وحصر 3 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية.ودعا الدوسري المؤسسات والشركات الخاصة وأصحاب الأعمال إلى التقيد بقرارات التوطين للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للبرنامج، ولتلافي العقوبات النظامية، مؤكدًا مواصلة فرق التفتيش بمكتب العمل بنجران والمحافظات التابعة لها أعمالها الميدانية، لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة المستهدفة بالتوطين وحصر الوظائف بها.// انتهى //22:22ت م0327