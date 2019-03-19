الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة عبدالعزيز بن محمد التركي السديري - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعربت أسرة السديري عن شكرها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته.// انتهى //22:26ت م0329