الدمام 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسأعلنت شركة مطارات الدمام (داكو) عن إطلاق رحلة يومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو بلندن على متن الخطوط الجوية البريطانية، وذلك ابتداء من الأول ديسمبر للعام الحالي ٢٠١٩م.ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للخطوات التطويرية التي شهدها مطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة، خلال السنوات الماضية، وتناغمًا مع الخطط الإستراتيجية لتعزيز قيمة المطار ليصبح أحد أهم المحطات الرئيسة على مستوى المنطقة، بما يلبي الطلب المتزايد، ويقدم مجموعة من الخدمات والخيارات الإضافية للراغبين في السفر من أوروبا وإليها عبر مطار هيثرو بلندن، التي تعد إحدى أهم الوجهات العالمية.وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني عن سعادته بإطلاق واحدة من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا، عادًّا هذا الإعلان تأكيدًا على مكانة المملكة، وترسيخًا لأهمية المنطقة الشرقية كمحطة مهمة لحركة المسافرين من المملكة المتحدة وإليها، ومن ثم إلى بقية محطات العالم مثل أمريكا الشمالية والجنوبية، كما أن بإمكان المسافرين البدء في حجز الرحلات ابتداء من الآن، ونعمل بشكل جاد على مزيد من الخطوات التطويرية اللاحقة لتعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي الإقليمية، وتقديم الخدمات والخيارات والتسهيلات للمسافرين من المنطقة الشرقية لأي وجهة داخلية أو خارجية.وقال الجعويني: إننا فخورون بالخطوات التطويرية المتوالية، لتلبية الطلب المتزايد للسفر عبر مطار الملك فهد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين خلال العام المنصرم ٢٠١٨ أكثر من ١٠ مليون مسافر.يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية ستطلق رحلاتها عبر أسطولها من طراز بوينج ٧٧٧-٢٠٠ التي تقدم للمسافر الخيار من أربعة درجات للسفر، من مطار الملك فهد الدولي إلى المبنى رقم ٥ بمطار هيثرو لندن.// انتهى //22:27ت م0331