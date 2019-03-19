الدمام 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية ممثلًا بإدارة التوعية والتوجيه في المعرض التوعوي (بلدًا آمنًا )الذي تنظمه كلية الأمير سلطان العسكرية بالمنطقة الشرقية لمدة أربعة ايام، وذلك بمقرها بالظهران.وتأتي هذه المشاركة للتأكيد على أهمية التوعية والإرشاد الذي تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، والتحصين والوقاية من الوقوع في المخالفات العقدية والسلوكية المختلفة.//انتهى//22:27ت م0332