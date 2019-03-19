لندن 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسصادق الhتحاد الأوروبي اليوم على قانون يسمح في حال مغادرة المملكة المتحدة دون اتفاق باستمرار رحلات شركات النقل والمواصلات البريطانية من وإلى دول المجموعة دون قيود حتى نهاية عام 2019م.وقال وزير الطرق البريطاني جيسي نورمان في بيان بهذا الخصوص "تعتقد الحكومة أن أفضل طريقة لمغادرة الاتحاد الأوروبي تكون عن طريق التوصل إلى صفقة، ولكن على الرغم من ذلك سنواصل العمل على تجهيز خطط الطوارئ المعقولة."وتأتي الخطوة الأوروبية بعد موافقة الحكومة البريطانية في وقت سابق على منح شركات النقل والمواصلات الأوروبية حقوق مماثلة من أجل تقليل تأثيرات الخروج الصعب على حركة الأعمال والمواطنين.// انتهى //22:33ت م0333