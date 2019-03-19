جيزان 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م واساختتمت مساء اليوم المباراة النهائية لدوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبد الله بن صالح المديميغ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة إبراهيم بن يحيى الرياني، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وعقب المباراة ، جرى تتويج فريق سانتوس من محافظة أحد المسارحة عقب فوزه بركلات الترجيح على فريق العدايا من محافظة صبيا، فيما كرّم وكيل إمارة المنطقة اللاعبين المتميزين والإدارات والجهات المتعاونة مع رابطة الأحياء.يُذكر أن فريقي سانتوس والعدايا تأهلا إلى بطولة أبطال فرق الأحياء على مستوى المملكة التي ستقام منافساتها لاحقًا.// انتهى //23:30ت م0354