أبها 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، ممثلًا في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بارق بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببارق اليوم، ندوة علمية بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " وذلك في جامع سارة العجمي بمحافظة بارق.وتأتي الندوة في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب, وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة، التي تقام بالجوامع والمساجد .// انتهى //23:49ت م0356