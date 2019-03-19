الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسشهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ، اليوم، توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم على منصات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وبلغ عدد المؤلفين 14 مؤلفًا، فيما بلغ عدد المؤلفات 13 مؤلفة، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب.من جهته أوضح المؤلف خالد بن عبدالرزاق الصفي أن كتابه الذي حمل عنوان (دليل قراءة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية) هو أول إصدار له، ويعد أول كتاب يتناول تعليم قراءة الأنظمة واللوائح، ويشتمل على ستة مباحث في قراءة ديباجة الوثيقة، وقراءة الأحكام الختامية، والكلمات المفتاحية، وأهداف النظام، وتحديد نطاق سريان النظام وقراءة مواد الأحكام الموضوعية، مقدمًا الشكر لوزارة الإعلام على ما تبذله من جهود لإبراز المؤلفين في معرض الرياض للكتاب.بدوره قال المؤلف رياض محمد عسيري إن كتابه الذي يحمل عنوان ( الرصيف المهجور) هو إصداره الأول، الذي يتحدث عن الإنسان وما تمر به من ظروف وتقلبات في الحياة، تجعله كالرصيف المهجور، مبديًا سعادته بهذا الإصدار، وتوقيعه وسط حضور معرض الرياض الدولي.فيما شهدت المنصة الثالثة توقيع أول إصدار لرواية المؤلفة ليلي فهد تحت عنوان (بعثرة حياة )، حيث عبرت ليلي عن سعادتها بهذه المناسبة، رافعة شكرها لوزارة الإعلام على تشجيع المؤلفين وتخصيص منصات تنطلق منها إصداراتهم.// انتهى //23:51ت م0358