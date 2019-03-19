الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غدًا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام منتخب الإمارات في الـ21 من شهر مارس الجاري، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا الذي يمتد حتى الـ 26 الشهر الجاري، تزامنًا مع أيام FIFA لشهر مارس.ميدانيًا، واصل "الأخضر" مساء اليوم تدريباته على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث عمد المدير الفني يوسف عنبر إلى تطبيق اللاعبين لعددٍ من الجمل التكتيكية التي تركزت على العرضيات والتسديد، عقبها أجريت مناورة على منتصف الملعب.من جهة أخرى، استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يوسف عنبر لاعب خط الوسط وليد باخشوين من معسكر المنتخب المقام حاليًا في الرياض، وذلك بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للأخضر.وسيجري المنتخب الوطني مساء غدٍ الأربعاء حصته التدريبية على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.// انتهى //23:52ت م0359