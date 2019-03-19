جيزان 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غدٍ , فعاليات الملتقى الأول للمياه بجازان , وذلك على مسرح كلية الهندسة التابعة لجامعة جازان في مدينة جيزان.وأعرب مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن سعادته وكافة منسوبي الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان برعاية سمو أمير المنطقة للملتقى الأول للمياه , والتي تأتي إمتداداً لمتابعة سموه وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، الدائمة والمستمرة لكافة الفعاليات والمشروعات التي تنفذها الإدارة والخدمات التي للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.وأكد أهمية الملتقى الذي سيتناول لعدد من الموضوعات التي تهم عمل الإدارة العامة لخدمات المياه سعياً لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة وتطوير المستوى الذي تقدم به تلك الخدمات , وتوفير كل ما يحتاجه الأهالي والقطاعات الحكومية والخدمية والخاصة من المياه وفق الحاجة الفعلية ,بعيداً عن هدر المياه والمبالغة في استهلاك المياه بما يسهم في توفيرها والمحافظة عليها ليستفيد منها الجميع حاضرا ومستقبلاً تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 , والعمل على إدارة المياه عبر نظام الإدارة المتكاملة لمصادر المياه, ومعالجة المياه وبالطرق الصحيحة التي لا تأثر على البيئة , باستخدام التقنيات الحدثية في إمدادات المياه وتوزيعها والاستهلاك الأمثل لها .وأشار المهندس جبر أن سمو أمير منطقة جازان سيدشن خلال الملتقى خط المياه الناقل للمدينة الجامعية لجامعة جازان بطول ١٤ كيلو متر ، وقيمة إجمالية بلغت "٨" ملايين و"٥٠٠" ألف ريال , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى لتحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى وما يصاحبه فعاليات ستنفذ على مدى يومين بمقر الملتقى وفي الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.//انتهى//23:53ت م0360