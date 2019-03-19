الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عامًا اليوم إلى مقدونيا استعدادًا للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى جانب منتخبات مقدونيا، وأذربيجان، وجورجيا، التي تمتد حتى الـ26 من شهر مارس الجاري، ضمن إعداد "الأخضر" للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر المقبل.واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي (20) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، وخليفة الدوسري، وصالح الزنان، وعلي الصويتي (من نادي الاتفاق)، وماجد الخليفة، ومحمد بكر، ومهند براح، ونواف شيعان (من النادي الأهلي)، وأحمد الجليدان، وفواز الحمد، وفيصل العبدالواحد (من نادي الفتح)، وخالد سفياني، وصالح برناوي، وعبدالله زيد (من نادي الهلال)، وعبدالعزيز العليوة، ووليد صابر (من نادي النصر)، وعلي عبدالرؤوف (من نادي الخليج)، وصهيب الزيد (من نادي العروبة)، ورافي حسين (من نادي الوحدة)، وخالد مجرشي (من نادي الوطن).ودشّن "الأخضر" مساء اليوم تدريباته في العاصمة المقدونية إسكوبية بحصة تدريبية استرجاعية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، عمد فيها إلى إجراء اللاعبين لتمارين خفيفة.ويواصل المنتخب الوطني تدريباته غدًا الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره في مقدونيا.من جهة أخرى، شهدت بعثة "الأخضر" عدم التحاق لاعب خط الوسط رافي حسين أثناء التجمع في الرياض قبل السفر إلى العاصمة المقدونية إسكوبية .// انتهى //23:54ت م0361