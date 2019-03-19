الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسافتتح المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم تدريباته ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية التي يستضيفها في الرياض، والمؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية الأولى مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي عمد من خلال الحصة إلى تطبيق اللاعبين لعدد من التمارين التكتيكية في مناورة على ثلث مساحة الملعب هدفت إلى تطوير اللعب من منتصف الملعب، والبناء تحت الضغط.ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأربعاء تدريباته في تمام الرابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحضيرًا لأولى مبارياته في التصفيات يوم الجمعة المقبل أمام منتخب المالديف.يُذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري قد استدعى (23) لاعبًا لخوض منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات والتي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات الإمارات، لبنان، والمالديف، وقد جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أيمن الخليف، وعبدالباسط هندي، وعبدالرحمن غريب، وعبدالله حسون (من النادي الأهلي)، وحسان التمبكتي، وعبدالله الحمدان، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وخالد السميري، وعون السلولي، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وحسين سالم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد (من نادي الفتح)، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وأيمن الحجيلي (من نادي الأنصار)، ومحمد الربيعي (من نادي الباطن)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، وحسين النخلي.// انتهى //23:56ت م0362