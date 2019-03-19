الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات جمعت العروبة مع العدالة، ونجران مع الخليج، والجبلين مع الطائي، والكوكب مع جدة، والنجوم مع ضمك.وعلى ملعبه بالجوف، تعادل العروبة أمام ضيفه العدالة بهدفين لكل منهما، ورفع العروبة رصيده لـ 25 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد العدالة لـ 49 نقطة في المركز الثالث، وحسم التعادل الإيجابي أيضًا مباراة نجران مع الخليج بهدف لكل منهما، ورفع نجران رصيده لـ 42 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الخليج لـ 45 نقطة في المركز الخامس، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة الجبلين مع الطائي، وارتفع رصيد الجبلين لـ 37 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع الطائي رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثامن.وتغلب جدة على مضيفه الكوكب بنتيجة 2-1، ورفع جدة رصيده لـ 45 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الكوكب عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر، وحسم ضمك مباراته أمام مضيفه النجوم بالفوز بهدف دون رد، ليرفع ضمك رصيده لـ 54 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد النجوم عند 39 نقطة في المركز السابع.// انتهى //23:56ت م0363