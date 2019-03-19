الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واستنطلق بمدينة الرياض غدًا بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز، التي تنظمها مدرسة الفروسية الدولية في مقرها، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، كأول بطولة من نوعها في المملكة.وتشهد البطولة، التي ستنطلق في الرابعة عصرًا خلال أيامها الأربعة، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي أعدتها مدرسة الفروسية لجمهور البطولة والمشاركين فيها، بالإضافة إلى عدد من الجوائز القيّمة للفائزين والأبطال.وتشمل البطولة عدة أشواط منها السرعة والإثارة، وبطولة الأطفال، وشوط الجائزة الكبرى للمحترفين، وغيرها من الأشواط التي يتنافس فيها الفرسان من أجل تحقيق اللقب المتميز للبطولة، والفوز بجوائزها المتنوعة. وتسعى مدرسة الفروسية الدولية من خلال البطولة إلى تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسانها المحترفين، لتشجيع الشباب والأجيال الجديدة على ممارسة تلك الرياضة العربية الأصيلة، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن مدرسة الفروسية الدولية، المنظمة والمستضيفة للبطولة، تحتوي على عدد من المضامير والحواجز ذات المقاييس الدولية للتدريب على رياضة الفروسية.//انتهى //23:59ت م0364