عرعر 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

نظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم، محاضرة بعنوان " المالية وتمكين الرؤية " قدمها وفد وزارة المالية ، ضمن مشروع مسائية الرؤية في المنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، ووكلاء الإمارة ومديري إدارات الجهات الحكومية ، وذلك على مسرح النادي الأدبي بالحدود الشمالية.

وتناولت المحاضرة التي عقدت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية,

استراتيجية وزارة المالية ورسالتها وقيمها وأهدافها ، وعملية التخطيط المالي على المدى المتوسطة الهادفة لاستدامة واستقرار وضع المالية العامة ، إلى جانب الميزانية العامة للدولة " كفاءة واستدامة "، والتحول الرقمي ، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ، والتطوير في القطاع المالي.

يذكر أن مسائية الرؤية مبادرة تهدف إلى رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي ، لرفع مستوى الوعي برؤية المملكة 2030 وهياكلها وأنظمتها وبرامجها ومبادراتها التنفيذية، ولشحذ الهمم وتوجيه الطاقات، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

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