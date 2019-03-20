حائل 12 رجب 1440 هالموافق 19 مارس 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم مقر النادي الأدبي، والتقى سموه الأدباء والمثقفين، في إطار تواصل سموه المباشر معهم.وفور وصول سموه كان في استقباله رئيس النادي الأدبي الدكتور نايف المهيلب، وأعضاء مجلس الإدارة, ثم تفقد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن مرافق النادي وشملت المكتبة العامة ومركز التدريب والمسرح والقسم النسائي بمرافقه التدريبية والفعاليات.إثر ذلك عقد سموه لقاء مفتوحًا بحضور عدد من أدباء ومثقفي المنطقة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع, مشيرًا إلى أن الثقافة والأدب من سمات أبناء المنطقة.وأكد سموه أهمية النادي ودعم مناشطه وتحدث عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ودعمه له ولكافة أبناء المنطقة المبدعين في مختلف المجالات، وتطرق الأمير فيصل بن فهد بن مقرن للسياحة وتطوير برامجها، وحرصه على التواصل مع كافة أطياف المجتمع الحائلي، والاطلاع على أدق التفاصيل لكل المرافق والمجالات بالمنطقة.إثر ذلك كرم نائب أمير منطقة حائل عددًا من الداعمين للنادي وكذلك ممن لهم بصمات مضيئة في مسيرة النادي من رجال الأعمال والأدباء والمثقفين.وفي الختام تسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.// انتهى //00:39ت م0367