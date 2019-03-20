الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساختتمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مساء اليوم أعمال نشاطها الثقافي الفكري " رواق جسفت " بفعاليات متنوعة، بحضور المستشار الإعلامي السابق محمد التونسي، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد وعدد من الإعلاميين والمثقفين، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وألقت الدكتورة الرويشد كلمة أوضحت فيها أن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية سعت من خلال "رواق جسفت " إلى الارتقاء بالفن التشكيلي السعودي وتقوية الروابط الثقافية، وتأكيد دور الجمعية الفاعل في المجتمع، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على النهضة الحضارية والثقافية والفكرية.وأوضح أن الجمعية حرصت على تحقيق أحد أهدافها بالمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع، بإطلاق المبادرة الثقافية والفكرية تحت عنوان " رواق جسفت" .وعملت الجمعية على توثيق العلاقات في الوسط الثقافي التشكيلي بين الفنانين والمجتمع وبين المثقفين والمفكرين، مشيرة إلى أن الفعالية الختامية للرواق تضمنت معرض (محطات فنية) للفنانة التشكيلية الدكتورة هناء الشبيلي، وأعمال نحت لرئيس جسفت الدوادمي النحات أحمد الدحيم، إضافة إلى أمسية ثقافية بعنوان (الفنون شجرة واحدة) للمفكر والشاعر على الهويريني.// انتهى //00:44ت م0368