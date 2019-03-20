الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسعقدت اليوم في المجلس الثقافي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ، ندوة " مستقبل صناعة الفيلم السعودي " ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض .وشارك في الندوة كل من الكاتب الدرامي والمستشار الإعلامي محمد الفهادي، والناقد السينمائي الكاتب الدكتور فهد اليحيا، والكاتب المسرحي المحاضر في التراث السعودي رجاء العتيبي.واستعرضت الندوة أهم الحلول للعقبات التي تواجه مستقبل السينما السعودية.وشارك عدد من الحضور المتابع للسينما السعودية ضيوف الندوة بعدة مداخلات ثرية، لتختتم الندوة بإعلان الكاتب والمنتج ندا الظفيري عن مشروع اكتشاف كتاب للمسرح والسينما من الشباب بهدف تجديد الدماء وذلك بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون .// انتهى//01:28ت م0371