الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستمتع زوار معرض الرياض الدولي للكتاب،2019 بمشاهدة فيلمين سعوديين، الأول بعنوان "جليد"، من إخراج عبدالرحمن صندقجي، و فيلم "لاجئة"، من إخراج محمد السلطان.وتناول فيلم " جليد " تجربة بطلين سعوديين يغوصان في القطب الشمالي, أما فيلم " لاجئة" فيحكي موضوعاً إنسانياً يتعلق بقضية اللاجئين.ويعرض النشاط الثقافي في معرض الرياض الدولي للكتاب يومياً فيلمين سعوديين على المسرح الرئيس, وسبق عرض الأفلام "بسطة"، "المغادرون"، "القٌط،" "شكوى"، "الآخر"، "فضيلة أن لا تكون أحد"، "لا أستطيع تقبيل وجهي".// انتهى//01:29ت م0372