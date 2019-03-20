عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
خادم الحرمين يطلق مشروعات كبرى في الرياض بـ86 مليار ريال
القيادة تهنّئ الرئيس التونسي بذكرى الاستقلال
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي
أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة السديري
سعود بن نايف يرحب بموظفي أرامكو الأجانب المتقاعدين وأهاليهم
المملكة تدعو إلى التصدي لـ«الكراهية»
تقارير دولية تؤكد نجاح المملكة في إنجاز مشروعات ضخمة للتحول والرؤية قبل حلول موعدها
محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب وطالبات جامعة جازان
أمير حائل يستقبل نائب وزير الاتصالات
فيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيم
بدر بن سلطان يزور سادن الكعبة المشرفة في منزلهما
أمير نجران بالإنابة يستعرض إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
إمارة الحدود الشمالية تنظم محاضرة المالية وتمكين الرؤية
المهندس الفضلي: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين لمدينة الرياض ستجعلها من أجمل مدن العالم
وزير التجارة: تنظيم قطاع البريد يساهم في تحسين بيئة الأعمال
مصرع قائد للميلشيا الحوثية بقصف للجيش اليمني غربي تعـز
دافع إرهابي لعملية "أوتريخت".. والنيوزيلنديون يسلمون أسلحتهم
ماي تواصل حث نواب البرلمان على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي
ترمب: وسائل التواصل منحازة.. وسأفوز بالانتخابات على أي حال
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