الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسخادم الحرمين يطلق مشروعات كبرى في الرياض بـ86 مليار ريالالقيادة تهنّئ الرئيس التونسي بذكرى الاستقلالولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركيأمير الرياض يقدم العزاء لأسرة السديريسعود بن نايف يرحب بموظفي أرامكو الأجانب المتقاعدين وأهاليهمالمملكة تدعو إلى التصدي لـ«الكراهية»تقارير دولية تؤكد نجاح المملكة في إنجاز مشروعات ضخمة للتحول والرؤية قبل حلول موعدهامحمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب وطالبات جامعة جازانأمير حائل يستقبل نائب وزير الاتصالاتفيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيمبدر بن سلطان يزور سادن الكعبة المشرفة في منزلهماأمير نجران بالإنابة يستعرض إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقةإمارة الحدود الشمالية تنظم محاضرة المالية وتمكين الرؤيةالمهندس الفضلي: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين لمدينة الرياض ستجعلها من أجمل مدن العالموزير التجارة: تنظيم قطاع البريد يساهم في تحسين بيئة الأعمالمصرع قائد للميلشيا الحوثية بقصف للجيش اليمني غربي تعـزدافع إرهابي لعملية "أوتريخت".. والنيوزيلنديون يسلمون أسلحتهمماي تواصل حث نواب البرلمان على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبيترمب: وسائل التواصل منحازة.. وسأفوز بالانتخابات على أي حال// يتبع //06:09ت م0003