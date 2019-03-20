وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الشرقية ثقافة وطاقة ): تحتضن المنطقة الشرقية «موسم الشرقية 2019» تحت شعار «الشرقية ثقافة وطاقة»، والذي سيستمر لمدة أسبوعين خلال الفترة من 14 وحتى 30 مارس. ويُعد الموسم أكبر ظاهرة ترفيهية وسياحية في المنطقة. يقدم الموسم أكثر من 80 فعالية ثقافية وتراثية، وبرامج ترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات غنائية وغيرها الكثير.وأضافت تتميز الفعاليات بأنها تناسب جميع شرائح المجتمع السعودي. تم اختيارها بدقة متناهية ففيها الكثير من التشويق والثراء المعرفي والفني، ومن الملاحظ السعي الجاد لاستقطاب أعداد كبيرة من الجمهور من داخل وخارج المملكة بما يتناسب مع الأذواق المختلفة والفئات العمرية ليصب في تنمية القطاع الترفيهي والاقتصادي لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة جاذبية السعودية سياحيا من خلال الأنشطة والفعاليات المقامة فيها.وأكدت علي ان التنظيم في موسم الشرقية رائع فهو يضاهي المهرجانات العالمية الضخمة، فتم تسخير كل الإمكانيات الأمنية للمحافظة على سلامة الجميع، فرق تطوعية تساهم في جعل التجربة أفضل للجميع.وشكرت الهيئة العامة للترفيه! جعلتم أول مواسم المملكة موسم الشرقية، ووفرتم الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع لنصنع ذكريات مع عوائلنا، هذا ما كنا نتطلع له. لذلك يا أهل الشرقية! اغتنموا الفرصة واحضروا واستمتعوا بهذه الفعاليات التي وضعت لأجلنا، مع التأكيد على المسؤولية المجتمعية تجاهها، والذي يؤكد أهمية الحفاظ على المرافق والملكية العامة من خلال احترام النظام، والذوق العام باللباس والمحافظة على النظافة لتكتمل المتعة والمرح والبهجة بالموسم.// يتبع //06:10ت م0005