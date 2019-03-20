الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسرفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.وبين معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن القرار يأتي مكملاً وداعماً لتحقيق أهداف المنصة اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، التي تعمل عليها المنصة مع شركائها نحو تحويل المملكة الى مركز لوجستي عالمي، لا سيما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى الاختصاصات التنظيمية والرقابية للخدمات البريدية والعمل على تطوير ومراجعة الأنظمة الخاصة بالقطاع.وأشار العامودي إلى أن القرار سيسهم في توفير فرص استثمارية جاذبه في القطاع اللوجستي عبر خدمات التسليم والتوصيل، ومن خلال توفير بيئة محفزة تسهم في نمو خدمات التجارة الإلكترونية، وهذا ما يدعم توجه قيادتنا الرشيدة لتنويع القاعدة الاقتصادية واثبات متانة وقوة القطاع اللوجستي أمام المستثمرين.وأكد وزير النقل أن تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في السوق المحلي ورفع كفاءة التشغيل لتحسين تجربة العميل.// انتهى //08:35ت م0008