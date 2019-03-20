طرابلس 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع السفير الأمريكي بيتر وليام بودي، والجنرال توماس فالدهاوزر، قائد "الافريكوم"، موضحة إعراب السراج، عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأميركية، بدعم حكومة الوفاق الوطني، والمسار الديمقراطي في ليبيا، وتأكيده ضرورة مشاركة جميع الأطراف في صياغة حل توافقي.وأشارت صحف الأربعاء إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، مع رئيسة المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، وإيضاحه أن الحل للأزمة يتمثل في إجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات.ونقلت إشادة وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، خلال لقاؤه قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر، بالتقدّم الكبير، الذي تم إنجازه في جنوب ليبيا ضد الجماعات الإرهابيية، وتأكيده دعم بلاده للحلول السياسية في ليبيا، وأنه لا حل عسكري للأزمة الراهنة، وإشارته إلى دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة، لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا بيتر بودي، وتأكيده أن الولايات المتحدة، تدعم جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، لتسهيل الحوار الليبي ومساعدة الليبيين على الاستعداد لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة.// انتهى //08:48ت م0009