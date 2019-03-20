نجران 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسزار القنصل العام الفرنسي بجدة مصطفى مهراج، موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران، وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.وكان في استقبال القنصل موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، حيث تجول داخل موقع الأخدود الأثري، مستمعاً لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية، كما اطلع على المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة السياحة بالموقع التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.بعد ذلك زار القنصل العام الفرنسي القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخل القصر التاريخي، مطلعاً على محتوياته ومرافقه.// انتهى //09:05ت م0010