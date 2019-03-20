ياوندي 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد عواد بن سبتي العنزي.

جاء ذلك خلال زيارة الوكيل إلى الكاميرون، التي بدأت يوم أمس، لإقامة عدة دورات شرعية، ومسابقات قرآنية، وندوات علمية خاصة بمخيمات اللاجئين من إفريقيا الوسطى.

حضر اللقاء، مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي عنتر بن محمد الحازمي، وعدداً من منسوبي سفارة المملكة في الكاميرون، وبعض الأئمة والدعاة الكاميرونيين.

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