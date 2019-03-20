الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسرفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة إطلاق أربعة مشاريع نوعية كبرى في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليار ريال.وقال معالي أمين منطقة الرياض: "إن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هي من مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - وتقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة سموه وتهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مدينة الرياض، إلى المستويات التي تليق بعاصمة المملكة العربية السعودية.وأشار المهندس الفارس إلى أن المشاريع الأربعة الكبرى "مشروع حدائق الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت"، تُعد رائدة في مجالها وستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية في مدينة الرياض، بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030".وبيّن أمين منطقة الرياض أن المشاريع الأربعة ستساهم - بمشيئة الله - في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مدينة الرياض بما يعادل 16 ضعفًا، وزارعة ما يزيد عن 7.5 مليون شجرة في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى دورها في احتضان الفنانين والمبدعين وإنشاء المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون بما يعزز الاهتمام بالجوانب الثقافية والفنية.وأضاف معاليه: ستحفز المشاريع الأربعة سكّان مدينة الرياض وزوارها على اتباع أنماط حياة صحيّة، من خلال توفير مسار رياضي يربط شرق العاصمة بغربها بطول يبلغ 135 كليو مترًا، يشتمل على مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والخيول في إطار بيئة رياضية ترفيهية صحيّة.ودعا المهندس الفارس الله - عز وجل - أن يديم على هذه البلاد عزها ورفعتها، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما فيه خير البلاد والعباد.// انتهى //10:39ت م0032