المدينة المنورة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستنظّم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الاثنين القادم، برنامجا في مجال تجارة الذهب والمجوهرات، مستهدفاً على مدى ثلاثة أيام الراغبين في العمل والاستثمار في هذا المجال.ويستعرض البرنامج الذي يعقد بمقر الغرفة، أنواع الذهب وطرق العيارات وكيفية تحديد السعر وفق البورصات العالمية, ووفق عياراته, إضافة إلى مفهوم المصنعية, وهامش الربح والضريبة.// انتهى //10:46ت م0033