جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 في مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في إسلام أباد، باكستان ، يومي 18 و19 مارس 2019.وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وهي: البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم.ورأس وفد منظمة التعاون الإسلامي في هذا الاجتماع الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، السفير محمد نعيم خان , الذي سلط الضوء على الجوانب البارزة في برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 الذي اعتمدته قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتكنولوجيا التي عقدت في أستانا، كازاخستان في سبتمبر 2017 , حيث حدد هذا البرنامج أهدافًا عامة في طيف واسع من المجالات مثل التعليم، وتنمية المهارات، وتعزيز القطاعات الصحية، وإدارة الطاقة، والأمن الغذائي والمائي في الدول الأعضاء.وأشاد السفير بجهود كومستيك في إعداد خطة عمل تفصيلية لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 , وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.وأكد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالعمل عن كثب مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها قادة دول منظمة التعاون الإسلامي.ودعا السفير محمد نعيم، مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى الدخول في شراكات مع بعضها البعض حتى تتفادى هذه المؤسسات التداخل والازدواجية في خطط العمل التي تضعها.واعتمد الاجتماع اختصاصات اللجنة التوجيهية، وناقش مختلف الأنشطة التي سيجري تنفيذها خلال السنوات المقبلة , وقد تقرر أن تقوم مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لرفع الوعي العام والقيام بأنشطة لبناء القدرات , كما ناقش الاجتماع مختلف الأوجه المتعلقة بانعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية للعلوم والتكنولوجيا في أوزبكستان في عام 2020.يُذكر أنه خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتكنولوجيا التي عقدت في أستانا، كازاخستان في سبتمبر 2017، اعتمد قادة دول منظمة التعاون الإسلامي خطة عشرية شاملة بعنوان "برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026" تحدد الأولويات والأهداف المتوخاة في مختلف المجالات التي تتراوح بين النهوض بالتعليم العالي، إلى معالجة قضايا أمن المياه والغذاء والطاقة وإطلاق "مشاريع علمية كبيرة" في الدول الإسلامية , وقد تشكلت اللجنة التوجيهية لإسداء المشورة من أجل تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026.// انتهى //10:46ت م0034