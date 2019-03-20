سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي وأعضاء المجلس.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بدور جمعيات البر في تقديم خدمات نوعية لمستفيديها، والتوسع في أعمالها الخيرية من خلال الشراكات المجتمعية والمبادرات المتنوعه، والعمل على تنوع وتنمية مواردها .واطلع سموه على تقارير عن أنشطة الجمعية والخطط المستقبلية لها، الهادفة للتوسع في الأعمال الخيرية والتطوعية والتركيز عليها، وبرامج الجمعية الرامية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتقديم خدمات متنوعة ومتميزة للمستفيدين من الجمعية، كما اطلع على جهود الجمعية في لتنمية مواردها من خلال استثماراتها ومشاريعها القائمة حالياً.وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجمعية وإدارتها التوفيق والسداد .من جانبه أعرب الدكتور نواف الخالدي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على توجيهاته ودعمه المستمر للجمعية ومستفيديها، لتواصل عملها الخيري والإنساني في ظل الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للأعمال الخيرية كافة .//انتهى//10:59ت م0039