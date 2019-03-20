أبها 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأوضحت "صحة عسير" أن عدد مراجعي العيادات الخارجية في مستشفى محايل العام خلال النصف الأول من عام 1440هـ بلغ 47685 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 67316 مراجعاً.وأضافت أن المستشفى أجرى فحوصات مخبرية بلغت 239170، وأجرى 43383 فحصاً إشعاعياً، فيما بلغ عدد من خضعوا للعلاج الطبيعي من المرضى والمراجعين 7508، وتنويم 6387 مريضاً ومريضة، وبلغت جلسات الغسيل الكلوي 647 جلسة، وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 1452 عملية جراحية، و 833 جراحة يوم واحد، وتعامل مع 188142 وصفة طبية من الصيدلية.// انتهى //11:03ت م0041