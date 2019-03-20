مكة المكرمة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساجتاز مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية التقييم لتشغيل مركز لجراحة البدانة من الفئة (ب) من قبل اللجنة المكلفة بالإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين.وأبانت صحة مكة المكرمة أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بدأ تشغيل المركز فور حصوله على شهادة اعتماد لمدة 3 سنوات، حيث تم إجراء 38 عملية جراحية ناجحة تتضمن عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار كما تم معاينة أكثر من 300 مريض في العيادة.// انتهى //11:07ت م0043