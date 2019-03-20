الطائف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسقدَم قسم التأهيل بمجمع الملك فيصل بالطائف خلال العام المنصرم 2018 حوالي94037 خدمة لمراجعي ومراجعات القسم شملت الطب العلاجي ,والعلاج الطبيعي ,والأطراف والجبائر الصناعية ,والعلاج المائي, وغيرها من الخدمات التي يقوم بها القسم.كما تم تقديم خدمات أخرى لمساعدة مراجعي القسم على التنقل والاستفادة من الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب من خلال توفير مواقف خاصة للمراجعين تتلاءم مع طبيعتهم ,وايضا اختزال وقت الكشف ,وتوفير أجهزة خاصة بالمنومين في الأقسام المختلفة ,وتجهيز قسم الاستقبال ببعض الإحتياجات التي تسهل على المراجعين ومراعاة ظروفهم الصحية .وجاءت الاحصائيات على النحو التالي : الطب الطبيعي 22560 خدمة ، والطب العلاجي 64223 ، والاطراف والجبائر الصناعية 6391 خدمة ، والعلاج المائي 890 خدمة .// انتهى //11:07ت م0044