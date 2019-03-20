الدمام 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية العمل على مشروع معالجة وإصلاح الأجزاء التالفة في الطرق والشوارع بحاضرة الدمام من خلال استخدام المعدة الجديدة ذات التقنية العالية (JET PATCHER) .وسبق ذلك قيام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ممثلة في إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع، بإجراء مسحً شامل لجميع الأحياء بالحاضرة بهدف معالجة وصيانة جميع الأضرار بالشوارع والطرق.وبدأت فرق معالجة وإصلاح الحفر بصيانة الطرق حسب الجدول الزمني المعد مسبقاً مع مراعاة عاملي السرعة والجودة في العمل.// انتهى //12:07ت م0080