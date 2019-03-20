رام الله 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة عبوين شمال محافظة رام الله.وقالت مصادر أمنية وشهود عيان في رام الله: "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين، واعتقلت كلا من: سلطان عثمان، ومحمود سلطان، وأحمد سلطان، ويوسف سعيد حمد، وأحمد جعفر حرب.كما اقتحمت قوات الاحتلال، حي أم الشرايط ، وداهمت منزل أحد المواطنين الفلسطينيين، وقامت بتفتيشه.// انتهى //12:08ت م0081