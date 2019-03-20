سياسي / القوات الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
رام الله 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة عبوين شمال محافظة رام الله.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان في رام الله: "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين، واعتقلت كلا من: سلطان عثمان، ومحمود سلطان، وأحمد سلطان، ويوسف سعيد حمد، وأحمد جعفر حرب.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، حي أم الشرايط ، وداهمت منزل أحد المواطنين الفلسطينيين، وقامت بتفتيشه.
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12:08ت م
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