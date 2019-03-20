المدينة المنورة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للاتربة والغبار اليوم على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ، تشمل محافظة مهد الذهب ، واليتمة، وابيار الماشي، والاكحل ،و الحناكية، والاجزاء المجاورة للمدينة المنورة.وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.//انتهى//12:09ت م0082