بغداد 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأعلن البنك المركزي العراقي اليوم، نمو الاحتياطات الأجنبية بنسبة 32.6% خلال العام 2018، مشيرًا إلى أن احتياطات العراق من الذهب بلغت 96 طنًا.وأوضح البنك المركزي العراقي في بيان صحفي، أن مؤشرات التقرير السنوي للاحتياطيات الأجنبية أظهرت أداءً ايجابيًا في 2018، مقارنةً بأداء عام 2017، إذ نمت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 32.6%، مبينًا أن هذا النمو تحقق بشكل أساس من خلال الفرق بين مشتريات البنك المركزي من الدولار من وزارة المالية, ومبيعاته للدولار من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية, إضافة الى الأرباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها.// انتهى //12:10ت م0084