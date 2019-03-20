القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسكلّف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مبعوثه الخاص إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي، بزيارة مدينتي بنغازي وطبرق، وعقد لقاءات مع قيادات مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني الليبي.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح له اليوم: "إن زيارة الجمالي تأتي في سياق التزام الجامعة العربية الثابت بدعم الدولة الليبية والأطراف الليبية بغية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد، والتوافق على استكمال المرحلة الانتقالية، وصولاً الي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي".وأوضح أن الجمالي، سيقوم بهذه الزيارة قبيل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوي القمة يوم ٣١ مارس في تونس، ومن المنتظر أن تتناول القمة آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل تعزيز الدور العربي دعمًا للمسار السياسي الهادف لإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات الليبية، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.// انتهى //12:12ت م0085