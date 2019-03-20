الخرطوم 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، دعوة لجنة المراقبة والتقييم المشتركة بين الخرطوم وجوبا، أعضاء لجنة الحدود إلى البدء في أعمالها، في غضون شهرين.ونشرت إعلان مصادر عسكرية يمنية أمس، أن مقر لجنة إعادة الانتشار الحكومية في محافظة الحديدة، تعرض لقصف صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية. المدعومة من إيران.وعرجت صحف الأربعاء على إصابة عشرات الفلسطينيين أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.ولفتت الانتباه ، إلى استنفار القوات الأمنية العراقية قطاعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا، لمواجهة أية هجمات أو عمليات تسلل قد يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي على الحدود.وقالت صحف السودان، إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعرب عن اعتقاده بأن أي تأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قصير الأجل.// انتهى //12:19ت م0087