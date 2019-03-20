الجزائر 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من الحراك الشعبي في الجزائر، وتأكيده عقب مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده تدعو إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري وإلى احترام الدستور.وأشارت إلى موقف الحكومة الصينية التي أعربت عن أملها في رؤية انتقال ديمقراطي سلس في الجزائر.وأبرزت صحف الأربعاء ، المظاهرات السلمية التي عاشتها العاصمة الجزائرية وبعض المدن، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من الأطباء والطلبة خرجوا هاتفين بالإصلاح والتغيير.وعرجت على تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، لدى إشرافه على مناورات عسكرية جنوب غرب البلاد، أن شهر مارس هو شهر لانتصارات الشعب الجزائري.دوليًا.. تحدثت عن إصدار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قرارًا بتعيين رئيس جديد للشرطة في العاصمة باريس، وسن إجراءات جديدة لمنع متظاهرين "السترات الصفراء" من التخريب في الساحات والشوارع الهامة.وأنبأت صحف الجزائر، عن تحذير الولايات المتحدة، إيران من زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط ، لافتة إلى تأكيد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، يليم بوليت، أمام مؤتمر لنزع السلاح برعاية الأمم المتحدة أن بلادها ستتصدى بقوة لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة.// انتهى //12:25ت م0088