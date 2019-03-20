صامطة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسنفذ أكثر من 100 شاب بالفرقة الكشفية بنادي حطين بمحافظة صامطة مساء أمس ، ضمن برنامج إزالة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة، حملة لتنظيف حديقة ومتنزه الوادي بالمحافظة ، بمشاركة عدد من المتطوعين.وأبان مسؤول الفرقة الكشفية بالنادي سامي المسملي، أن الفرقة تهدف من تنفيذ هذه الأعمال التطوعية إلى زيادة الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة كالحدائق وممرات المشاة والساحات البلدية، وبث ثقافة التطوع والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج التطوعي يأتي مساهمة من شباب الفرقة الكشفية في كل ما يخدم البيئة ويعود بالنفع والفائدة على أبناء وبنات المحافظة.// انتهى //12:28ت م0089