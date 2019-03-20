هروب 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستفاد 140 متدرباً ومتدربة من الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التدريب والتوطين بغرفة جازان بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية "هدف" بمحافظة هروب، اليوم, تحت عنوان "إدارة المبيعات الحديثة".ويأتي تنفيذ الدورة ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين "مكن لمستقبل زاهر" التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة سعياً لإكساب المتدربين المهارات المعرفية، والفرق بين التسويق والبيع، وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل، وكيفية اقناع العميل بالمنتج أو الخدمة، ومراحل عملية البيع، وتعريف المتدربين ببرامج صندوق التنمية البشرية هدف والإرشاد مهني.// انتهى //12:32ت م0092