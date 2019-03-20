الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأخذت مبادرة مسك الابتكار بيد 19 شركة ناشئةً، بهدف تأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح عبر دعم الأفكار الخلاقة، حيث قدمت هذه الشركات حلولاً ابتكارية في 10 مجالات، مثل إنتاج نظام تسويق وبيع المحاصيل، وإنشاء أول منصة في الوطن العربي لاكتشاف مواهب التقنيات المتقدمة، وتوفير حلول لتحويل النقود عبر الهاتف بسلاسة، لتساعد العمال المهاجرين على تحويل أموالهم من غير رسوم، ودعم سوق الكترونية تساعد أطباء الأسنان على شراء المنتجات الأصلية والحلول الرقمية الحديثة.ويأتي دعم هذه الشركات الناشئة ضمن برنامج " 500 Misk "، الذي تنفذه مسك الابتكار أحد مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، بالتعاون مع أفضل مطوري الأعمال في وادي السيليكون " 500 Startups"، بهدف تنمية المشاريع الناشئة، وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على توفير الوظائف، ورفع نسبة إسهام ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.وفيما يستمر هذا البرنامج حتى 7 رمضان المقبل، الموافق 13 مايو 2019 في العاصمة الرياض، بلغ عدد المتقدمين للبرنامج 500 متقدماً، من دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا، تم اختيار 19 منهم لبدء التجربة والمضي قدماً في الدخول بشركاتهم الناشئة إلى قطاع الأعمال العالمي، حيث وصل الاستثمار الإجمالي في هذا البرنامج إلى 3,750 مليون ريال "مليون دولار"، كما أسهم في هذا البرنامج كل من "منشآت" كشريك استراتيجي، وتطبيق "المسافر" كشريك للسفر.وتعمل مبادرة مسك الابتكار على رفع مستوى التأهيل الإحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبر الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محلياً ودولياً، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم.وفيما نسقت مسك الابتكار للعمل على برنامج يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو " Misk 500"، وقع الاختيار على 19 شركة من السعودية والجزائر ومصر الكويت وفلسطين والامارات.وتعمل الشركات في مجالات متعددة منها أدوات المطورين، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا في التعليم، التكنولوجيا في الموارد البشرية، التكنولوجيا في الصحة، التكنولوجيا المالية، الأمن، النقل، السفر والضيافة والاجتماعية، فيما بلغت نسبة النساء المؤسسات في هذه الشركات 37 % .ويعد البرنامج بداية حقيقية لاكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل، في حين سيقدم عدد من الخبراء الإرشاد إلى المتقدمين من أصحاب المشروعات المرشحة للفوز، كما سوف يقدم البرنامج للمتقدمين تأهيلاُ متقدماً في عدة مجالات منها الاتصالات والمبيعات، مقابلة العملاء، تحليل البيانات، التوظيف، التمويل والمنتجات، وبناء الأنظمة، وغيرها.وكانت مسك الابتكار وقعت في وقت سابق اتفاقية شراكة مع شركة 500 Startups " التي أسهمت خلال 8 أعوام في تأسيس 2000 شركة جديدة في 60 دولة حول العالم، وتعد الاتفاقية فرصة مهمة يعمل خلالها الطرفان على إيجاد بيئة محفزة لريادة الأعمال، بما يضمن اكتشاف الموهوبين، وإنشاء شركات ناجحة بنماذج عمل مبتكرة وربطها بالمستثمرين الإقليميين والعالميين.يذكر أن الشركات الناشئة المدعومة في برنامج " Misk 500" هي :1- شركة أكوابونكس وهي شركة تقدم حلول متكاملة من بناء وتشغيل نظام الأكوابنكس إلى تسويق وبيع المحاصيل.2- شركة "المواهب السيبرانية" CyberTalents، وهي أول منصة في الوطن العربي لاكتشاف المواهب في مجال امن المعلومات عن طريق مسابقات وتحديات تقنية في مجال الأمن السيبراني.3- شركة "ديناري كاش" Denarii Cash، وتوفر حلول لتحويل النقود عبر الهاتف بسلاسة، لتساعد العمال المهاجرين على إرسال أموالهم إلى أوطانهم من غير رسوم.4- شركة دينتاكارتس، وهي سوق الكترونية تساعد أطباء الأسنان على شراء المنتجات الأصلية والحلول الرقمية الحديث.// يتبع //13:43ت م0117

5- شركة في?و، وهو تطبيق يسمح للمستخدمين بمشاركة مفضلاتهم مثل الكتب، الأفلام والمنتجات، واكتشاف مفضلات الآخرين من الشبكات.6- شركة جيمبال "Gameball" وهي منصة لإضافة عناصر التحفيز والتفاعل في المواقع الالكترونية والتطبيقات، من أجل تحسين التفاعل ورفع معدلات ولاء العملاء.7- شركة منصة قاذرن "Gathern" لحجز الشاليهات، وتمكن من البحث، الحجز، والدفع عن طريق الانترنت، وتمنح ملاك الشاليهات فرصة لعرض الشاليه وإدارته.8- تطبيق انفيجو "Invygo" ويسمح بالحصول على سيارة عن طريق نظام الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى تغييرها او تبديلها في أي وقت.9- متجر كنز الالكتروني، ويعمل على بيع الملابس في السوق السعودي ويساعد على اختيار الستايل والمقاس المناسب.10- تطبيق بي فايف إم "P5M"، وهو تطبيق يسمح بدخول أي دورة رياضية في أفضل النوادي مع اشتراك واحد، بحيث يدفع المشترك أقل ويحصل على أكثر خدمات، ويتدرب في أي مكان وبأي وقت.11- منصة بينأوفر "Pinoffer" التي تتيح الاحصائيات والإعلانات التي تساعد المتاجر في زيادة المبيعات عن طريق إنشاء إعلانات تستهدف المستخدمين الذين زاروا المكان من قبل على منصات اعلانات مثل فيسبوك وجوجل.12- وتطبيق كويزتو Quizzito، الذي يعتبر منصة تساعد المراكز التعليمية والعائلات على تحفيز أطفالهم على زيادة مطالعة الكتب بطريقة ترفيهية وممتعة.13- تطبيق صبار الذي يقدم الحل للتوظيف في المطاعم والمقاهي والمعارض التجارية للمنشآت والباحثين عن عمل، بتقنيته المبتكرة التي تضاعف كفاءة التوظيف واختيار المتقدم المناسب للوظيفة.14- وبرنامج شيلدفاي "Shieldfy" الذي يعد منصة حماية التطبيقات و تحسين أمان البرمجيات للمطورين.15- وتطبيق سبيرو الذي يعد سوق لقطع غيار السيارات يسهل على العملاء من أفراد وشركات شراء قطع غيار السيارات الجديدة أو المستعملة ويقوم بتوصيلها لأي مكان في السعودية.16- تطبيق تيكر "Taker" الذي يعتبر نظام سحابي يمكن المطاعم من إنشاء موقع وتطبيق خاص بهم لاستقبال الطلبات أونلاين بشكل فوري.17- تطبيق تلقاني لتأجير السيارات، وهو تطبيق يمكن العميل من استئجار السيارة المفضلة بكل سهولة وبأفضل الأسعار.18- تطبيق فيتوورك "Vetwork" الذي يعنى بالمنتجات وتقديم خدمات الرعاية البيطرية بالمنزل.19- شركة إنورا "INNORA (Tesh Tesh)"، وهي شركة تعمل على تصميم منتجات لحل أي مشاكل تواجه عدد كبير من الأفراد في استخداماتهم اليومية للخدمات الصحية والاستهلاكية.// انتهى //13:43ت م0118