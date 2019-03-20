الجوف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنظيم الدورات الإدارية وتنمية المهارات الحياتية لـ 100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.واستهدفت الدورة تمكين المتدربات من إدارة مشاريعهن الصغيرة وإكسابهن مهارة التسويق وفن الادخار وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإعداد المشاريع الصغيرة.وتعد الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.// انتهى //13:47ت م0120