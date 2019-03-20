عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنظيم الدورات الإدارية لمعيلات الأسر في مديرية الحزم بالجوف
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
الجوف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنظيم الدورات الإدارية وتنمية المهارات الحياتية لـ 100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.
واستهدفت الدورة تمكين المتدربات من إدارة مشاريعهن الصغيرة وإكسابهن مهارة التسويق وفن الادخار وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإعداد المشاريع الصغيرة.
وتعد الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.
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13:47ت م
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