أبهـا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مطلع الأسبوع القادم ، أولمبياد الرسم والتصوير والتشكيلي ، وسط مشاركة عشرين إدارة تعليمية على مستوى المملكة.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني، أن البرنامج يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، إضافة إلى نشر ثقافة الرسم والتصوير التشكيلي، وإكساب المعارف والمهارات الفنية اللازمة نظرياً، وعلمياً ،وتوفير البيئة التنافسية الشريفة، وإطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته ، وتطوير الحركة الفنية في المملكة، وتبادل الخبرات ،وبناء جيل مبدع مفكر قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية ،وتنمية مهارات البحث العلمي، بالإضافة إلى مهارات التفكير ، والإسهام في التمثيل المشرف للمملكة في المنافسات الإقليمية والدولية.من جانبها أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة هيام عسيري ، أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة وتنظيم الأولمبياد ، إضافة إلى تحكيم الأعمال المقدمة في عدد من المسارات والمجالات ، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل ومشاريع فنية خلال الملتقى ، بالإضافة إلى زيارة المعرض المصاحب ، و المقام في قرية المفتاحة التشكيلية بأبها.// انتهى //13:48ت م0121