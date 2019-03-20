القطيف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسيفتتح محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، غدا ، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك بكورنيش المحيسنيات .وتتضمن فعاليات الاسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية بمشاركة جهات رسمية واجتماعية بينها جمعية العطاء النسائية ومبادرة "ارميها صح" ومكتب تعليم القطيف، والشريك الاجتماعي القطيف اليوم، إضافة الى الفعاليات التي تقام بنادي النور الرياضي بسنابس، وسيتي مول القطيف، وتشمل توزيع هدايا ومطبوعات تثقيفية للزوار.ويهدف أسبوع البيئة الى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة،فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.// انتهى//13:50ت م0124