مأرب 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساحتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين، ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.وعبر الأطفال المستفيدون في الحفل التكريمي الخاص المعد لهم عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له لمدة 45 يومًا ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية.وفي نهاية الحفل كرم المركز الأطفال المحتفى بهم بشهادات تقديرية وجوائز تحفيزية.واحتفى المركز بـ 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن المرحلة التاسعة والعاشرة التي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //13:51ت م0125