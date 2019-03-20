عرعر 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مديري عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق بالمملكة المشاركين في الاجتماع السنوي لمديري الشؤون الإدارية والمالية المنعقد بمدينة عرعر .ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهم، متمنياً أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة من إقامته ، منوهاً سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير الأداء في إمارات المناطق بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, متمنياً سموه للجميع التوفيق .// انتهى //13:54ت م0126