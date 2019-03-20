بريدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 21 لعام 1440هـ، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الربيش، ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة الدكتور علي اليحيى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة فوز مرشحي ومرشحة الجمعية وحصولهم على مراكز متقدمة في الجائزة.وأشاد سموه خلال استقباله لهم، بما تبذله وتقدمه المملكة لخدمة القرآن في عدة مجالات عناية وحفظاً وطباعة، حامداً الله أن سخر لنا حكومة تهتم بالقرآن الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات.وثمن سمو أمير القصيم العمل الجليل التي تقوم به جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله، من خلال حلق التحفيظ والدور النسائية والمسابقات القرآنية، مهنئًا سموه الفائزين بالمسابقة، إذ أن حفظهم لكتاب الله لهو عمل جبار أعزهم الله به، فلابد أن يكونوا قدوة فاعلة وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا محمد صلى الله عليه، مقدماً شكره للمشايخ والمعلمين الذين قاموا على هذه الشعيرة العظيمة، ولكل من أسهم في نجاح وتحقيق الفائزين الجوائز من خلال حلقات الذكر والأعمال الخيرية، سائلاً الله تعالى أن ينفع بالحفظة وأن يكونوا لبنات صالحة في هذه البلاد، وأن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الاستقبال إلى شرح من الشيخ الربيش عن الجائزة ومسيرة الطلاب الفائزين بها، مستعرضاً إنجازات الجمعية في المسابقات والأنشطة المختلفة، منوهاً بما تحظى به الجمعيات الخيرية في المنطقة من اهتمام ودعم سخي من سمو أمير منطقة القصيم.يذكر أن طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره "للبنين والبنات" في دورتها 21 ، هم عبدالرحمن العليان الفائز بالمركز الثاني بالفرع الأول، وعبدالرحمن التركي الفائز بالمركز الثالث بالفرع الثالث، ومعاذ السلوم الفائز بالمركز الأول بالفرع الرابع، ومحمد الدوهان زوج الطالبة الفائزة بالمركز الثالث بالفرع الرابع.// انتهى //13:56ت م0128