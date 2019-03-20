عرعر 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله بن كدمان، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالملك التويجري وعدد من أعضاء المجلس .وناقش سموه خلال الاستقبال توسيع دائرة العمل التعاوني في المنطقة، ونشر ثقافة العمل التعاوني ، وتطويره لتحقيق الكفاءة واستدامة الموارد وذلك في إطار رؤية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، لافتًا سموه الانتباه إلى أهمية هذه الجمعيات التعاونية التي تقدم خدماتها التنموية والمجتمعية للسكان تعزيزًا للعمل التعاوني ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، لتعزيز جودة السلع والخدمات وضبط أسعارها في النطاقات المعقولة.وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ضرورة زيادة عدد الجمعيات التعاونية في المنطقة لمثيلاتها في المناطق الأخرى ، مؤكداً أهمية دراسة احتياجات المنطقة بكافة محافظاتها من الجمعيات التعاونية.وقدم بن كدمان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه غير المحدود لمجلس الجمعيات التعاونية في التوسع في العمل التعاوني في المنطقة ، من خلال المتابعة والاهتمام والدعم المستمر للقطاع التعاوني ، مبيناً أن المجلس يسعى إلى التعاون مع العديد من القطاعات والبرامج لتحقيق أهدافه نحو مجتمع تعاوني متكاتف .// انتهى //14:13ت م0130